Sampaoli à l'OL, l'Argentine s'enflamme ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Qui sera le prochain entraîneur de l'OL ? Alors que Bruno Génésio est approché par la direction lyonnaise, les médias argentins sont sûrs d'eux : Jorge Sampaoli est en pole position pour obtenir le poste.

Pierre Sage, Bruno Génésio ou...Jorge Sampaoli ? Le nom du futur entraîneur de l'OL n'est pas facile à deviner. C'est d'autant plus vrai qu'au vu de la situation sportive des Lyonnais, aucune option ne semble parfaite. Souhaité par les cadres lyonnais, Bruno Génésio est en pole position pour arriver sur le banc de l'OL dans les prochaines semaines. Cette semaine, L'Equipe a même annoncé que David Friio allait rencontrer Génésio la semaine prochaine pour finaliser le retour de celui qui avait déjà entraîné le club de 2016 à 2019. Cependant, en Argentine, on est venu détruire ce scénario ce vendredi soir.

Jorge Sampaoli está cerca de ser el entrenador de @OL. pic.twitter.com/1codLsMPzx — Gastón Edul (@gastonedul) December 8, 2023

Sampaoli à l'OL, l'Argentine est sûre de l'info

En effet, le journaliste de TyC Sports Gaston Edul est catégorique : Jorge Sampaoli est sur la route de Lyon. « Sampaoli est proche de devenir le prochain entraîneur de l’OL », écrit t-il sur X. Un choix étonnant quand on connaît le caractère bouillant de l'Argentin et ses conflits récents à Flamengo. Un profil qui tranche avec celui plus consensuel et lisse de Génésio. Reste à voir ce que décidera la direction lyonnaise alors que supporters, observateurs et joueurs ne semblent pas très chauds à l'idée de confier le destin de l'OL à Jorge Sampaoli.