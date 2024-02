Saïd Benrahma à l’OL, le fol espoir revient ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En conférence de presse, les dirigeants lyonnais ont affirmé que la FIFA avait accepté le transfert de Saïd Benrahma, qui était désormais tout proche de rejoindre l'OL si les derniers détails sont acceptés.

L’Olympique Lyonnais a fait savoir qu’il avait désormais bon espoir de pouvoir recruter Saïd Benrahma malgré le cafouillage de West Ham ce jeudi soir. Les documents, validés en temps et en heure par l’OL et par la LFP, n’ont en revanche pas été enregistrés par West Ham. Bug informatique ou changement d’avis, difficile d’y voir clair tant les dirigeants londoniens ont connu des difficultés inattendues, même si c’était également le cas avec un autre transfert dans la soirée.

🎙️ Laurent Prud'Homme a annoncé que la FIFA vient de valider la demande de certificat international de transfert pour Saïd Benrahma.



Retrouvez la conférence de presse en direct ⤵️



🇫🇷 https://t.co/QxHX5kk7BG

🇬🇧 https://t.co/9JZWjWQ5yK

▶ https://t.co/szeffqHUxE pic.twitter.com/LW0qt7efWK — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

Ce vendredi, l’état-major de l’OL a fait le point sur cette situation, et a délivré quelques nouvelles porteuses d’espoir. En effet, le formulaire a été rempli dans la nuit par West Ham, et la FIFA a approuvé ce transfert qui était déjà bouclé bien avant l’heure, mais non validé. C’est désormais à la Fédération Anglaise de donner son accord pour que le joueur soit éligible au changement de club, mais la confiance était là côté rhodanien. « La FIFA vient de valider la demande de certificat international de transfert, et la FFF vient de demander le certificat à la fédération anglaise pour valider le transfert », a ainsi expliqué le nouveau directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme. De source anglaise, le transfert peut donc encore être sauvé, même si ce serait un cas exceptionnel et que la FIFA ne veut surtout pas que cela devienne une habitude de valider des transferts non remplis dans les temps. Mais en l’occurence, West Ham aurait avoué sa faute et permis de rétablir le transfert de Saïd Benrahma. Ce dernier attend toujours à Lyon, et n’espère désormais qu’une chose, c’est de pouvoir s’entrainer avec ses nouveaux coéquipiers dans les prochaines heures.