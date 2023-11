Rudi Garcia veut recruter Cherki, l'OL se fâche

Situation sportive difficile, défiance de Grosso : Rayan Cherki vit des moments pénibles à l'OL. Les clubs européens l'ont bien compris et ils sont nombreux à vouloir le recruter. Un nouvel acteur arrive avec confiance dans le dossier, Naples.

Après Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola, Rayan Cherki va t-il quitter la poudrière lyonnaise lui aussi ? Le jeune prodige de l'OL a plus d'une raison de partir en tout cas. Son club est actuellement à la dérive avec une dernière place en Ligue 1 et aucun succès après 10 matchs. Une relégation en Ligue 2 est désormais sérieusement envisagée pour les Gones. En plus, Cherki ne s'épanouit pas avec Fabio Grosso. Il est dans le collimateur de l'Italien depuis son arrivée, ayant été mis sur le banc lors de 3 des 5 derniers matchs. Cherki avait même été écarté du groupe pour le déplacement à Marseille. De quoi lui donner envie d'aller voir ailleurs en janvier alors que tout se passe bien en Espoirs dans le même temps.

Le PSG et Chelsea ont été souvent cités pour accueillir le jeune prodige lyonnais. Ils ne seraient pas les seuls à en croire le journaliste Ekrem Konur. Le spécialiste du mercato évoque plusieurs clubs de Premier League et de Ligue 1 en contact avec Rayan Cherki. Néanmoins, un nouvel acteur se fait pressant dans le dossier avec Naples. La formation italienne dirigée par Rudi Garcia étudie avec sérieux le recrutement du jeune lyonnais. De quoi obliger l'OL à réagir.

🔵 Napoli are monitoring the situation of Lyon's 20-year-old Rayan Cherki. #ForzaNapoliSempre



📞 Premier League and League 1 clubs are also linked with the French. 🇫🇷



📝 Lyon want to extend Cherki's contract until 2028. ⚪ #OL pic.twitter.com/8mn7slRXGh