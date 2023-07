Rudi Garcia veut piquer Cherki à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La cote de Rayan Cherki est plus haute que jamais durant ce mercato estival et les intérêts de grands clubs se multiplient pour l’international espoirs français de l’OL.

Installé comme un titulaire à part entière de l’Olympique Lyonnais depuis la prise de fonctions de Laurent Blanc, Rayan Cherki a été performant lors de la seconde partie de saison avec 5 buts et 6 passes décisives sous les couleurs du club rhodanien toutes compétitions confondues. Auteur de 2 buts avec l’Equipe de France espoirs à l’Euro, le meneur de jeu de 19 ans a boosté encore un peu plus sa cote sur le marché des transferts.

Suivi par de nombreux clubs européens depuis plusieurs années, Rayan Cherki pourrait bien recevoir cet été des offres comme rarement depuis le début de sa carrière. En début de semaine, l’intérêt de Chelsea était évoqué pour le natif de Lyon, lequel a également une belle cote en Série A. Selon les informations d’Ignazio Genuardi, Naples est sur les rangs pour accueillir Rayan Cherki cet été. Le nouvel entraîneur napolitain Rudi Garcia apprécie le profil de celui qu’il a côtoyé à Lyon… et qu’il n’avait quasiment pas fait jouer à l’époque.

Cherki dans le viseur de Naples

« Alors que son nom a été cité du côté de Chelsea, Cherki ne laisse pas insensible une écurie de Serie A : Naples. Avec un Lozano qui dispose d’un bon de sortie, le club du président ADL surveille notamment le Bleuet, même si le dossier risque évidemment d’être ardu » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Le dossier est donc à suivre de près, Naples ayant des arguments financiers et sportifs que l’OL n’a plus, en premier lieu avec une qualification directe pour la Ligue des Champions en poche. Comme pour Lukeba et Barcola, le club lyonnais va être attaqué de tous les côtés pour ses jeunes pépites lors du mercato estival. Il sera dès lors intéressant de voir comment John Textor réagira à toutes les offres qu’il s’apprête à recevoir pour ses jeunes talents.