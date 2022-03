Rudi Garcia prêt à revenir à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat en juin dernier, Rudi Garcia a laissé sa place à Peter Bosz sur le banc de l’OL après deux saisons dans la capitale des Gaules.

Malgré un beau parcours lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, l’aventure de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais n’a pas soulevé de grosses passions chez les supporters. Au contraire, l’ex-entraîneur de l’AS Roma et de l’Olympique de Marseille a plus souvent essuyé des critiques voire des moqueries de la part des supporters lyonnais. Six mois après le départ de Rudi Garcia, l’OL est en mauvaise position avec une inquiétante 10e place sous la houlette de Peter Bosz. De quoi regretter Rudi Garcia ? Les supporters n’iront peut-être pas jusque-là. Mais dans une interview accordée au Figaro, celui qui a également endossé le rôle de consultant sur Canal + pour la Ligue des Champions a fait savoir que si Jean-Michel Aulas avait besoin de lui, alors il était prêt à revenir à Lyon en courant.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

Rudi Garcia est prêt à revenir à Lyon

« Honnêtement, je serais bien resté à Lyon, après, je ne veux pas trop parler du passé, car on sera obligé de revenir aussi sur mes passages à Rome et Marseille, mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai aucun regret. Partout où je suis passé, j'ai eu des grandes satisfactions, mais c'est très rare d'avoir des saisons où tout fonctionne à merveille de A à Z. C'est dur à Madrid, Paris, Manchester ou ailleurs. Malgré l'antipathie de quelques supporteurs, si demain Lyon se représente, j'y retourne tout de suite » a lancé dans les colonnes du Figaro, Rudi Garcia, qui n’a jamais caché qu’il s’était beaucoup mieux senti à Lyon qu’à Marseille par exemple. A travers plusieurs interviews, l’entraîneur de 58 ans avait comparé le soutien dont il disposait à l’OL avec Jean-Michel Aulas derrière lui, ce qui n’avait rien à voir avec ce qu’il avait connu à Marseille à l’époque de Jacques-Henri Eyraud. Reste qu'il parait bien improbable que Lyon fasse de nouveau appel à Rudi Garcia dans les mois à venir...