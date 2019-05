OL : Lopes sur le départ, un nouvel indice au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Anthony Lopes sera-t-il toujours le gardien de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Ce dossier inquiète, aussi bien du côté de la direction rhodanienne que du côté des supporters. En effet, le Portugais est en fin de contrat dans un an et pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre ses représentants et Jean-Michel Aulas. Du coup, l’OL explore plusieurs pistes pour combler un éventuel départ de son ancien vice-capitaine. Parmi elles, celle menant à Ciprian Tatarusanu, selon les informations obtenues par le journal Ouest-France.

« Brice Samba approché par le FC Nantes. Et Tatarusanu n’irait pas en Turquie, mais vers l’Olympique lyonnais, avec qui il est en discussions avancées » explique le média, pour qui l’international roumain est donc tout proche de signer à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à savoir s’il débarquerait dans la capitale des Gaules dans la peau d’un numéro deux, ou s’il a eu la garantie de rapidement devenir numéro un. Ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les supporters dans le dossier Anthony Lopes…