Report à Marseille, la LFP accusée d'envoyer l’OL à l’abattoir

Par Eric Bethsy

Après le report du match entre Marseille et Lyon, la Ligue de Football Professionnel devrait fixer les conditions de la rencontre jeudi. La partie pourrait être rejouée au Vélodrome, au risque de remettre les Lyonnais en danger.

L’Olympique Lyonnais met la pression. Avant la décision rendue par la commission des compétitions de la LFP jeudi, le club rhodanien, par l’intermédiaire de son directeur général Vincent Ponsot, a prévenu qu’il souhaitait jouer le match face à l’Olympique de Marseille sur terrain neutre. Ainsi, les Gones ne prendraient pas le risque de voir leurs bus à nouveau caillassés aux abords du Vélodrome. Une demande validée par le journaliste Sofiane Zouaoui.

Comment la LFP peut prendre une décision jeudi sur la tenue de OM-OL sans réclamer le détail des dysfonctionnements et s’assurer qu’il y aura une réaction ? pic.twitter.com/J7wdggQKc5 — Sofiane (@___Sofiane) November 1, 2023

« L'OM n'est évidemment pas responsable de ce qui se passe en dehors de son stade, a reconnu le chroniqueur de RMC. Jamais je ne demanderai à la LFP, qui n'en a pas la capacité, un retrait de point ou un match perdu sur tapis vert à l'OM. En revanche, elle est partie prenante, elle participe aux discours avec les pouvoirs publics et les groupes de supporters. En ce sens, elle ne peut pas dire que ça ne la concerne pas. »

Ponsot soutenu

« (...) Je comprends totalement et je soutiens la sortie de Ponsot : OK, on ne va pas demander un retrait de point ou à aller sur l'aspect sportif. Mais vous n'êtes pas capables d'organiser un événement sans qu'il y ait des soucis, dans ce cas-là on joue sur terrain neutre, a expliqué le supporter lyonnais. (...) Ce que je trouve complètement dingue, c'est que la décision de la LFP sera rendue jeudi. D'ici là, est-ce que tu as le temps de demander aux pouvoirs publics de proposer un changement du dispositif d'accueil et de sécurité ? »

« Il faut une adaptation. Ce qui me gêne, c'est qu'ils vont passer la semaine à dire "c'est pas ma faute". Et au final, il y a un coach qui a 12 points de suture, et qui ne peut pas faire l'entraînement depuis le début de la semaine avant un match très important contre Metz. On ne peut pas sortir de cette situation sans que personne ne paye », a conclu Sofiane Zouaoui.