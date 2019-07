OL : Nabil Fekir accusé d'être gros, c'est reparti pour un tour

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En partance pour le Bétis Séville selon Le Parisien, Nabil Fekir est tout proche d’un départ de l’Olympique Lyonnais, à un an de la fin de son contrat. Un départ qui ne serait pas forcément un mal pour le club rhodanien selon Gilles Favard, lequel y est allé de bon cœur avec l’international tricolore sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Considérant notamment que Nabil Fekir n’avait plus une forme physique lui permettant de briller en Ligue 1. Des déclarations que le principal intéressé risque de ne pas apprécier, même si le staff de l'OL avait déjà démenti un quelconque problème de surpoids du joueur la semaine passée.

« C’était un merveilleux joueur avant sa blessure. Il y a deux ans, il est super bon et il fait 5 kilos de moins. Quand on le voit physiquement, on voit bien qu’il n’est pas dans une forme optimale physique. Il faisait des différences dans les premiers mètres dès sa prise de balle. C’était sa force tandis que là on dirait un train de marchandise. Ce n’est pas le même joueur » a confié Le Spectre dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste désormais à voir si les négociations se concrétiseront entre Nabil Fekir, Lyon et le Bétis. Et si l’international tricolore parviendra à se relancer en retrouvant son réel niveau.