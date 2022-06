Rayan Cherki à l'OL, ça sent bon la prolongation

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Que fera Rayan Cherki à l'avenir. Son contrat qui court jusqu'en 2023 à l'OL n'a pas encore été prolongé et on craint un possible départ précipité du jeune joueur de 18 ans. Heureusement, ce dernier s'est montré rassurant samedi soir.

L'histoire entre Rayan Cherki et l'OL a démarré comme dans les contes de fée. Le natif de Lyon, présent au club depuis ses sept ans, est parti tambour battant en marquant dès ses premiers matches en professionnel à 16 ans seulement. Il confirmait ainsi tout son potentiel et écrivait le premier chapitre d'une grande histoire avec les Gones. Cependant, les derniers mois ont laissé place à la frustration. Celle d'un jeune joueur dont le niveau n'a pas toujours été satisfaisant. D'un garçon qui n'a pas eu la pleine confiance de son entraîneur et qui a fini la saison blessé. Alors quand il doit prolonger son contrat qui expire en juin 2023, la décision n'est plus aussi simple.

Cherki se dit optimiste pour une prolongation à l'OL

Elle prend même plus de temps que prévu et traine en longueur, si bien que les supporters lyonnais commencent à s'inquiéter de la situation. Il faut dire qu'ils ont connu le départ de plusieurs jeunes ces dernières années et ne voudrait pas d'une récidive avec la pépite Rayan Cherki. D'autant que les négociations avec l'OL restent très opaques et peu d'informations filtrent. C'est finalement Cherki lui-même qui a rassuré les supporters. C'était samedi dans les tribunes de l'Astroballe pour le match décisif dans l'attribution du titre de champion de France de basket entre l'ASVEL et Monaco.

Première fois à l’Astroballe et quelle première ! Un match plus qu’intense et, cerise sur le gâteau, une photo avec @rayan_cherki ✨#ASVEL #BetclicElite pic.twitter.com/aVXoJE1CJA — Joana (@Joana_GM20) June 25, 2022

Repéré dans les tribunes par les journalistes de Bein Sports, il a livré un discours optimiste quant à une prolongation de son aventure dans le Rhône. « Franchement, les discussions avancent bien. Mon parti et celui du club s'entendent très bien. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais », s'est-il exprimé. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais dont le renouveau axé sur les talents de la formation lyonnaise ne pouvait ignorer le plus prometteur d'entre eux.