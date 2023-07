Quitter l'OM pour l'OL, il se régale

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé il y a quelques semaines seulement pour diriger le recrutement de l'OL, Matthieu Louis-Jean reste presque un inconnu pour les supporters. Il vient enfin de prendre la parole pour décrire son projet et surtout celui du club rhodanien.

Recruter est son domaine mais c'est pourtant ironiquement son recrutement par l'OL qui est attendu plus que tout autre. Le 19 juin dernier, Matthieu Louis-Jean est devenu directeur du recrutement à l'OL, prenant la place de Bruno Cheyrou. Les supporters attendent beaucoup de l'homme venu de Marseille après le bilan très mitigé de son prédécesseur dans le Rhône. Pour l'heure, si les premiers transferts ont eu lieu plus tôt que d'habitude, les noms ronflants ne sont pas légion. De quoi inquiéter les supporters et les observateurs alors que la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale du club lyonnais.

Le projet lyonnais est sérieux selon Louis-Jean

Le très discret et méconnu Matthieu Louis-Jean n'échappe pas à la vague de scepticisme qui déferle sur l'OL. Certains se demandent même ce qui a pu l'amener à quitter l'OM pour l'OL. Le nouveau recruteur lyonnais leur a répondu via OL Play, le média du club rhodanien. Il s'est montré dithyrambique vis-à-vis du projet de John Textor et des outils de travail mis à sa disposition du côté de Lyon.

#LouisJean💬 : "Les premières impressions sont très bonnes. J’arrive dans un très grand club avec des infrastructures de haut niveau. Le projet sportif ambitieux me convient. C’est un projet qui m’a beaucoup intéressé." (OLPLAY) pic.twitter.com/VaDkQziM9X — Inside Gones (@InsideGones) July 11, 2023

« Les premières impressions sont très bonnes. J’arrive dans un très grand club avec des infrastructures de haut niveau. Le projet sportif ambitieux me convient. C’est un projet qui m’a beaucoup intéressé », a t-il confié. Une manière de rassurer les supporters par rapport aux intentions et aux moyens mis par John Textor à l'OL. Matthieu Louis-Jean a ainsi révélé que la cellule de recrutement s'articulait autour de six hommes, lesquels superviseront notamment une bonne partie de l'Europe de l'ouest avec l'aide de la data. Des hommes qui recruteront des joueurs selon une règle simple définie par Matthieu Louis-Jean sur OL Play : « Avoir une mentalité de haut niveau est fondamentale. Pour jouer à l’OL on doit avoir une mentalité de très haut niveau ». De belles promesses qui ne demandent qu'à être confirmées désormais.