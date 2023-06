Pulisic prend la parole, l'OL est fixé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est à la recherche de bonnes affaires sur le marché des transferts. Le club rhodanien va devoir faire attention à ses dépenses mais veut néanmoins tenter de séduire de jolis profils, à l'image de la piste Christian Pulisic

A Lyon, John Textor a récemment promis de belles arrivées sur le marché des transferts. Les fans de l'OL sont impatients de savoir quelle stratégie sera employée par leur club dans les prochains jours. Si les Gones ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine, Laurent Blanc attend néanmoins le renfort de bons joueurs, aguerris au plus haut niveau et capables de faire passer un cap à son groupe. Ces dernières heures, on a appris que l'OL était intéressé par une arrivée de Christian Pulisic, sur le départ du côté de Chelsea. L'international américain ne sera néanmoins pas facile à séduire pour les Rhodaniens même si le principal intéressé ne ferme aucune porte.

Pulisic ne se ferme aucune porte

A 24 ans, Pulisic va devoir faire un choix fort pour sa jeune carrière. L'ancien de Dortmund n'est plus dans les plans des Blues et va devoir se trouver un nouveau club. Le joueur veut prendre son temps pour faire le bon choix, sachant que les clubs intéressés sont nombreux. Certaines écuries de Serie A pointent le bout de leur nez, tout comme l'OL. Il faut dire qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à Pulisic et que l'affaire à faire est très belle. Lors d'un entretien accordé à ESPN, le natif d'Hershey a avoué qu'il pensait à un départ, et si possible dans un club où il pourrait retrouver de la joie de jouer : « C'est absolument un moment où je dois déterminer ce qui sera le mieux pour mon avenir et être quelque part où je peux aller jouer et faire confiance et me sentir bien dans ce que je fais. Je veux retrouver cette joie au niveau du club, c'est sûr ». A l'OL de jouer et de trouver les bons arguments pour s'offrir un joueur plein de talent, avec encore une belle marge de progression devant lui.