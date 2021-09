PSG-OL : Shaqiri vote Messi face à Mbappé et Neymar

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce dimanche soir, Xherdan Shaqiri sera l’un des atouts principaux de l’OL face au PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

De toute évidence, le Paris Saint-Germain est le grand favori du choc de ce dimanche au Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais. Les Gones auront tout de même des arguments à faire valoir et Xherdan Shaqiri est l’un d’entre eux. De mieux en mieux physiquement, l’ex-attaquant de Liverpool sera titulaire dans le couloir droit ce dimanche et tentera de faire aussi bien que Neymar, Messi ou encore Mbappé afin d’aider l’OL à faire un résultat dans la capitale. Au micro de TF1, l’international suisse a évoque ce grand choc de la Ligue 1 et a été invité à désigner son joueur préféré entre Messi, Neymar et Mbappé. Sa réponse est sans surprise…

« Je connais mes qualités... Si j'ai la confiance et si je suis en forme, j'apporterais beaucoup à cette équipe. Je veux aider ce club avec mon expérience, mon niveau de jeu à retrouver sa gloire passée. L'objectif est de gagner de nouveaux trophées, remettre l'OL où il était il y a plus de 10 ans… C’est l’heure d’amener cette équipe à la place qu’elle mérite. On est excités car on veut rivaliser avec les meilleurs. On n'a pas peur, on va y aller avec confiance après avoir analyser le PSG et puis on verra. Qui de Mbappé, Neymar ou Messi m’impressionne le plus ? Messi est un joueur incroyable, peut-être le meilleur de l'histoire, ça a toujours été mon idole. Je suis heureux de l'affronter. Le PSG ? Ils ont aussi des problèmes… On va profiter de leurs faiblesses… et croire à l’exploit » a lancé l’attaquant de l’Olympique Lyonnais avant le rendez-vous de ce dimanche soir contre le Paris SG au Parc des Princes.