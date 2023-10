Plus qu’un bourrin, O’Brien préfère l’OL à l’Angleterre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Transféré à l’Olympique Lyonnais cet été, Jake O’Brien a choisi de quitter l’Angleterre pour la Ligue 1. Une décision totalement assumée de la part du défenseur central irlandais.

Après des débuts difficiles sous les ordres de Laurent Blanc, Jake O’Brien s’est fait une place à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central a convaincu l’entraîneur Fabio Grosso de l’installer dans son onze. L’occasion pour lui de découvrir les spécificités de la Ligue 1. « L'intensité est élevée ici, a décrit l’Irlandais sur le site de la LFP. C'est l'un des cinq principaux championnats européens. Les joueurs sont de haut niveau, donc si tu te déconcentres un moment, tu peux te faire éliminer. »

O'Brien corrige son image

Du haut de son mètre 97, Jake O’Brien peut répondre sur le plan physique. Et sur d’autres aspects plutôt inattendus. « Je pense que les Irlandais sont seulement connus pour leur mentalité et leur combativité, a confié la recrue estivale. Je pense que je peux le montrer sur le terrain et j'espère que les supporters aiment ça. Mais je ne veux pas que les fans pensent que je suis quelqu'un qui met seulement des coups aux gens et qui crient. Je suis un joueur qui aime jouer au football, du beau football. Je me considère comme un défenseur central de ballon qui aime relancer et distribuer. »

Son profil n’est donc pas seulement adapté à la Premier League. « Je sais que beaucoup de joueurs irlandais rêvent peut-être d'aller ou de rester en Angleterre, mais j'étais très ouvert d'esprit, a raconté l’ancien joueur de Crystal Palace. Je pense qu'en jouant dans différents pays, tu apprendras différents styles de jeu. Je pense que ça a fait de moi le joueur que je suis. » Un joueur déterminé à s’imposer à Lyon sur la durée. « Je veux rester ici, je veux faire partie du club, je veux laisser de bons souvenirs ici et ramener ce club où il devrait être », a annoncé Jake O’Brien alors que les Gones occupent la dernière place de Ligue 1.