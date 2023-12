Planté par l’OL, Genesio pense à un nouvel exil

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après son départ du Stade Rennais le mois dernier, Bruno Genesio était annoncé parmi les potentiels successeurs de Fabio Grosso à l’Olympique Lyonnais. Mais la situation a bien changé au sein du club rhodanien. Et l’entraîneur français se dirige plutôt vers la Turquie.

Alors que Laurent Blanc et Fabio Grosso avaient échoué avant lui cette saison, Pierre Sage a totalement relancé l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. L’entraîneur intérimaire vient d’enregistrer trois victoires consécutives face à Toulouse (3-0), Monaco (0-1) et Nantes (1-0). Cette série permet à son équipe de passer la trêve hivernale hors de la zone de relégation. Autant dire que son travail donne satisfaction à la direction qui devra sans doute revoir ses plans.

Un grand club turc pour Genesio ?

Etant donné le contexte positif, il sera difficile d’écarter l’homme qui a insufflé un nouvel état d’esprit dans le vestiaire en un temps record. Pas sûr que les pistes Jorge Sampaoli et Bruno Genesio animent l’actualité de l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Un temps évoqué pour sauver son ancien club, le natif de Lyon s’est sûrement aperçu de la nouvelle tendance. Lui qui se rapproche désormais de la Turquie. En effet, le média Foot Mercato affirme que Besiktas a fait de Bruno Genesio sa priorité.

🚨 Exclu : Bruno Genesio est la priorité n°1 de Besiktas🦅.

Premiers échanges en cours entre les différentes parties. Plus d'infos à venir sur @footmercato

avec @Santi_J_FM pic.twitter.com/FoYi8TTvJP — Sébastien Denis (@sebnonda) December 22, 2023

Le club turc traverse une période compliquée et vient de licencier le technicien Riza Çalimbay après une quarantaine de jours sur le banc. A noter que l’actuel cinquième de Süper Lig, qui reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en championnat, aurait déjà commencé à discuter avec sa cible française. Preuve que l’ancien entraîneur du Stade Rennais, qui a lui-même décidé de partir en novembre dernier, n’est pas insensible face à l’approche de Besiktas. En cas d’accord, Bruno Genesio s’envolerait pour un deuxième exil après son passage en Chine, plus précisément au Beijing Guoan entre 2019 et 2021.