Piochée en Ouzbékistan, une recrue s’annonce à l’OL

Par Eric Bethsy

D’après un média ouzbek, l’Olympique Lyonnais va enregistrer la signature du jeune Bekhruz Djumatov cet été. Le défenseur central en fin de contrat avec le FC Olympic (D1 ouzbèke) a lui-même « liké » une publication qui annonce son arrivée au club rhodanien.

Ce n’est sans doute pas l’arrivée la plus attendue chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Mais selon le média ouzbek Legionares, le club dirigé par John Textor va recruter le jeune Bekhruz Djumatov. Ce défenseur central de 18 ans évidemment méconnu évoluait jusqu’ici au FC Olympic (D1 ouzbèke) où il arrive à la fin de son contrat. Ce talent serait donc attiré en tant que joueur libre. A noter que l’international U20 ouzbek aurait « liké » une publication sur Instagram qui annonce sa signature chez les Gones.

𝗕𝗘𝗞𝗛𝗨𝗭 𝗗𝗝𝗨𝗠𝗔𝗧𝗢𝗩 𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟'𝗢𝗟 ?



En effet, le jeune Ouzbek 🇺🇿 se dirigerait vers l’#OL.

Il évolue au poste de défenseur central, et aurait liké un poste Instagram annonçant son transfert !



Un transfert pour la N3 ou la Ligue 1 ? #MercatOL #TeamOL



[📰… pic.twitter.com/nXLQSVDWjV — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) June 24, 2024

Il faudra bien sûr attendre la confirmation d’autres sources et surtout celle de l’Olympique Lyonnais. Sans la moindre expérience au haut niveau, Bekhruz Djumatov ne serait sûrement pas une recrue pour le groupe professionnel mené par l’entraîneur Pierre Sage. Du moins pas dans un premier temps. Si elle était confirmée, sa signature ressemblerait davantage à un pari sur l’avenir. Le jeune Ouzbek pourrait donc intégrer l’équipe réserve qui évolue en National 3. Et ce même si l’équipe première aura peut-être besoin d’un ou plusieurs renforts à ce poste de défenseur central.

Des départs en charnière centrale ?

Des départs sont effectivement à prévoir dans ce secteur de jeu. Titulaire surprise aux côtés de Duje Caleta-Car, l’Irlandais Jake O’Brien a fait grimper sa cote sur le marché des transferts et ne sera pas forcément retenu. On peut également citer les indésirables Dejan Lovren et Sinaly Diomandé, tous les deux sous contrat jusqu’en 2025. Enfin, le Brésilien Adryelson n’a pas réussi à s’imposer depuis son arrivée en janvier dernier. Son départ ne serait pas non plus une surprise.