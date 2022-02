OL : Pierre Ménès siffle la fin de la crise à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vainqueur de l’OM en match en retard de la 14e journée mercredi soir, l’OL peut de nouveau regarder vers le haut du classement.

Après la crise, les jours heureux à l’Olympique Lyonnais ? C’est ce qu’espèrent les supporters rhodaniens après la victoire contre Marseille, la troisième de suite en Ligue 1. Fort de ce succès arraché à quelques minutes de la fin grâce à un but de Moussa Dembélé, l’OL est revenu à un point de la quatrième place. De quoi envisager une seconde partie de saison plus emballante que prévu pour Lyon, qui jettera toutes ses forces dans la bataille pour accrocher une place européenne en championnat en plus de défendre ses chances en 8es de finale de l’Europa League. Sur son blog Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès a estimé que Lyon avait maintenant toutes les cartes en main pour réaliser une belle seconde partie de saison. D’autant plus que les Gones vont pouvoir compter dès ce week-end sur les renforts non négligeables de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele.

« Cette victoire change beaucoup de choses pour les Gones, qui reviennent à 1 point de la 4e place et qui peuvent, si la confiance revient et quand les nombreux absents (Paqueta, Toko-Ekambi, Aouar, Denayer…) seront de retour – avec en outre les recrues Faivre et Ndombélé – de nouveau viser haut. L’avenir peut s’avérer souriant pour l’OL qui a renversé un adversaire qui semblait inébranlable » a analysé Pierre Ménès avant de conclure. « Évidemment dans ce match, il y a des joueurs qui ont encore régalé : Payet, qui allume la lumière dès qu’il touche le ballon ainsi que Rongier côté marseillais ; Gusto, Lukeba et Caqueret côté lyonnais, c’est-à-dire les jeunes pousses du centre de formation. Une raison de plus pour JMA d’avoir le sourire, qu’il avait perdu depuis un bon moment. Ce match met donc un point final aux incidents de novembre et permet aux Lyonnais de digérer un peu mieux le point de pénalité dont ils avaient été sanctionnés » détaille l’ancien journaliste de Canal +, qui attend maintenant une confirmation samedi soir à l’occasion d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Lille.