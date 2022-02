PFC-OL : Deux supporters de Lyon en garde à vue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les investigations se poursuivent après les incidents au Stade Charléty le 17 décembre lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL.

A en croire les informations de RMC, deux supporters de l’Olympique Lyonnais ont été placés en garde à vue en début de semaine. Il s’agit de deux hommes âgés de 21 ans et 29 ans, suspectés par les enquêteurs d’avoir largement contribué aux incidents dans les tribunes du stade de Charléty le 17 décembre lors du match entre le PFC et l’OL. Des images de vidéo-surveillance ont été transmises à la préfecture du Rhône dans le but que celle-ci puisse identifier les fauteurs de troubles et les interdire de stade. Pour rappel dans ce dossier, deux ultras du PSG doivent également être jugés pour violences en réunion. Huit ont par ailleurs écopé d’une interdiction du stade pour les matchs du PSG et du Paris FC.