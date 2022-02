Peter Bosz finira la saison à Lyon, Aulas confirme son choix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alors que le mois de février se termine, et même si l'Olympique Lyonnais n'est que 10e du classement de Ligue 1, Jean-Michel Aulas croit toujours que Peter Bosz peut faire des miracles.

Jusqu’ici tout va bien. Le président de l’OL a visiblement décidé d’être optimiste coûte que coûte, et cela même si ce lundi, son club est à 8 points de l’OGC Nice, troisième au classement avec en plus une différence de buts nettement favorable. Alors qu’il ne reste plus que 12 rencontres à jouer cette saison, Lyon devra donc gagner trois matchs de plus que le Gym, sans même savoir ce que feront Rennes, Strasbourg, Lens, Nantes, Lille et Monaco qui sont situés entre l’OL et la troisième place, rien que ça. Mais peu importe pour Jean-Michel Aulas, qui, invité de la chaîne L’Equipe a confié qu’il croyait toujours que ses joueurs allaient réussir une fin de saison inouïe et qualifieront Lyon pour la prochaine de Ligue des champions. Pour cela, il a renouvelé sa confiance à Peter Bosz au dernier jour de l’échéance qu’il avait fixée à son coach au dernier jour de févier.

Lyon finira sur le podium, Aulas est certain à 100%

A l’antenne de la chaîne sportive, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois affiché son optimisme béat, et cela même si certains supporters lyonnais ont, eux, beaucoup de mal à croire à un redressement brutal. « Il reste 12 matchs. On a fait le pari et je l'ai dit à mon entraîneur ce matin, que Lyon allait revenir. On sera présent sur le podium à la fin de la saison, et on ira le plus loin possible en Coupe d'Europe. L'équipe est de qualité, le coach est de qualité et je n'ai jamais pensé à le changer parce que je pense qu'il a beaucoup de qualités. Il y a tout un tas de faits positifs qui me font dire que la saison n'est pas foutue, et si le président y croit, les joueurs de talent qui composent notre équipe vont réussir ce qu'il imagine. Peter Bosz va finir la saison, ce sera un bon choix. J'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien d'ici la fin de l'année », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais. To dare is to do comme on dit à Tottenham/