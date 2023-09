Perdre contre l’OL, Reims a peur du ridicule

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son match en retard à Lille (2-1) mardi, le Stade de Reims réussit un excellent début de saison. Les Rémois espèrent continuer sur leur lancée dimanche avec la réception de l’Olympique Lyonnais, un adversaire en difficulté qu’ils espèrent laisser la tête sous l’eau.

Il y a déjà bien longtemps que l’Olympique Lyonnais ne joue plus les premiers rôles en Ligue 1. Sans doute pour le plus grand bonheur de la concurrence. Les autres grosses écuries de notre championnat ne se plaindront pas de la situation du club rhodanien, surtout au moment où les quatre premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. L’absence des Gones dans la partie haute du tableau ouvre même la porte à une éventuelle surprise comme le Stade de Reims.

Après leur succès à Lille mardi, en match en retard de la sixième journée, les hommes de Will Still occupent une étonnante cinquième place. Et le calendrier leur offre l’opportunité de viser encore plus haut puisqu’ils s’apprêtent à rencontrer un Olympique Lyonnais toujours privé de victoire cette saison. Le haut dirigeant rémois Didier Perrin affiche donc sa confiance, mais aussi sa crainte à l’idée de relancer l’équipe désormais entraînée par Fabio Grosso.

Reims sans pitié pour l'OL

« Continuer sur cet élan ? Tout à fait, a répondu le décideur de Reims au journal L’Union. J’espère que nous n’allons pas aider Lyon à relever la tête. L’absence d’Alexandre Lacazette (suspendu) est déjà une bonne chose. Ensuite, ce sera Monaco, un rendez-vous qui s’annonce très compliqué. Mais je pense sincèrement qu’aujourd’hui, nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe. Notre cinquième place fait plaisir, mais attendons d’avoir atteint le tiers du championnat pour se lancer dans des projections. » En cas de victoire, Reims compterait déjà 11 points d’avance sur les Lyonnais. Un écart impensable en début de saison.