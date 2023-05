Penalty pour l'OL, une saison historique

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Septième de la Ligue 1, à trois journées de la fin du championnat, l'OL est aux portes d'une nouvelle saison sans coupe d'Europe. Un échec qui peut être expliqué par les nombreux penalties concédés par Lyon.

Alors qu'ils restaient sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs en Ligue 1 avec seulement une défaite contre l'OM, les Lyonnais ont été battus par une valeureuse équipe de Clermont lors de la 34e journée du championnat. Lors de cette rencontre, l'OL a concédé un penalty, suite à une faute de Castello Lukeba sur Saîf-Eddine Khaoui dans la surface de réparation. C'est le deuxième penalty concédé par le jeune lyonnais cette saison, mais surtout, le dixième au total sur tout l'exercice 2022/2023 des hommes de Laurent Blanc. Une première dans l'histoire de Lyon, en Ligue 1. Nicolás Tagliafico a également concédé deux penalties tandis que Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Mendes ont chacun coûté un but à leur équipe.

Les penalties, le talon d'Achille de l'OL

Si l'OL a concédé 10 penalties cette saison, la statistique la plus effrayante pour le club rhodanien et qu'Anthony Lopes n'a stoppé aucune tentative. Même constat pour Rémy Riou qui a lui aussi été mis à l'épreuve. Lyon a donc offert dix buts à ses adversaires au cours de la saison. Une donnée importante à prendre en compte, alors que l'OL n'a que la huitième meilleure défense du championnat avec 41 buts concédés. L'Olympique Lyonnais s'approche d'une deuxième saison consécutive sans coupe d'Europe avec comme l'année dernière, de gros soucis en défense et des erreurs qui vont peut-être contribuer à la perte d'une place européenne. Les Gones devront impérativement se renforcer dans leur secteur défensif la saison prochaine, surtout pour revenir sur le devant de la scène en Ligue 1.