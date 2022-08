Paqueta s'en va, Aulas fait pleurer West Ham et l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après deux offres refusées, l’OL a provoqué la bonne proposition de West Ham. Lucas Paqueta se dirige vers la Premier League pour un joli montant. Mais Lyon perd l'un de ses meilleurs joueurs en ce début de saison.

Jean-Michel Aulas a joué au Juste Prix, et il risque de terminer la partie avec les poches pleines à souhait. Longtemps murmuré, le transfert de Lucas Paqueta s’est concrétisé ces derniers jours. Le milieu de terrain a envoyé ses agents à Londres pour discuter avec les clubs anglais qui pourraient le faire venir. Après Newcastle, c’est West Ham qui est plus concrètement passé à l’action. Il a d’abord fallu convaincre le joueur brésilien de l’intérêt de rejoindre un club qui joue la première partie de tableau en Premier League, mais guère plus. Mais l’OL n’ayant pas la Ligue des Champions, l’international brésilien a fini par comprendre que l’exposition en Angleterre ainsi que la possibilité d’exploser dans un championnat très médiatique, avec à la clé un copieux contrat, serait bon pour sa carrière.

West Ham atteint la barre des 60 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Ensuite, West Ham et Lyon se sont mis à discuter, et la partie n’était pas gagnée. La première offre se montait à 49 ME avec 8 ME de bonus. La seconde arrivait à 57 ME mais avec 15 ME, ce qui a fortement déplu à Jean-Michel Aulas, pour qui la part en bonus, réalisables mais toujours éventuels, était trop importante. Résultat, le président de l’OL l’a joué fine, remettant cette proposition et laissant West Ham faire semblant d’abandonner cette piste. Mais finalement, la contre-proposition lyonnaise, pour un montant légèrement supérieur permettant d’atteindre la barre des 60 ME, a été acceptée par tout le monde selon L’Equipe. Même si West Ham ne pensait pas monter aussi haut à la base. Lucas Paqueta va bientôt avoir le feu vert pour rejoindre West Ham, où un contrat de cinq ans l’attend. Selon le quotidien sportif, tout s’est fait en bonne intelligence dans ce transfert, alors que le Brésilien n’était pas forcément désireux de partir au début de l’été. Mais faute de parvenir à vendre ses indésirables, l’OL s’est donc séparé de l’un de ses meilleurs joueurs pour un montant certes copieux, mais uniquement pour des raisons financières. Car L’Equipe le précise, les recruteurs lyonnais ne comptent pas, sauf énorme opportunité, s’activer pour remplacer Lucas Paqueta dans l’effectif en cette fin du mois d’août.