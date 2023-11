OM-OL ‍: Riolo sait comment rattraper l’erreur de la LFP

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti, la Ligue de Football Professionnel n’a pas sanctionné l’Olympique de Marseille après le report de l’Olympico le 29 octobre dernier. Le choc face à l’Olympique Lyonnais se jouera bien au Vélodrome et avec du public. Une décision incompréhensible pour le journaliste Daniel Riolo.

Etant donné que les incidents se sont déroulés en dehors du stade, il fallait s’attendre à cette décision. Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a confirmé que le match reporté entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se jouera bien le mercredi 6 décembre (21h) au Vélodrome, et avec du public dans les tribunes.

Riolo choqué par la LFP

Un verdict très critiqué, notamment par le journaliste Daniel Riolo qui ne comprend pas comment l’instance peut fermer les yeux sur le caillassage des bus lyonnais, et surtout la grave blessure à l’œil de l’entraîneur Fabio Grosso. « Donc OM-OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP, a réagi le spécialiste de RMC sur le réseau social X, avant de solliciter Gérald Darmanin. Le ministère ne va pas intervenir ? » A priori, le ministre de l’Intérieur ne viendra pas s’interposer.

On voit mal le gouvernement contredire la Ligue de Football Professionnel dans cette affaire. Et ce malgré l’indignation affichée au sein du club rhodanien. « Rien n'a changé, a constaté le défenseur central des Gones Dejan Lovren. Tout va continuer comme si rien ne s'était passé. Bien joué. » Au moins aussi remontés, ses dirigeants ne comptent pas en rester là. L’Olympique Lyonnais a rapidement annoncé son intention de contester la décision.

🚨 L’OL annonce faire appel de la décision de la commission de discipline suite à l'attaque de nos joueurs et supporters lors de #OMOL



ℹ https://t.co/fxAYurlOBu — Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2023

« Dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités, l’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l'ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters. Par conséquent, l’Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite », a écrit le club de John Textor dans son communiqué.