OM-OL ‍: Lyon ne veut plus jamais jouer à Marseille ‍!

Directeur général adjoint en charge du Groupama Stadium, Xavier Pierrot s’est exprimé sur les incidents en marge du match entre l’OL et l’OM. Avec un constat sans appel, selon lui, Lyon ne doit plus jouer à Marseille.

Dimanche soir, Marseille a été le théâtre de terribles scènes de guérilla urbaine avec l’attaque du bus des joueurs de l’Olympique Lyonnais par plusieurs dizaines d’individus se revendiquant supporters de l’OM. L’attaque a été si violente que plusieurs vitres du bus ont explosé, touchant grièvement au visage l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso ainsi que son adjoint. Les joueurs de l’OL n’ont pas été touchés physiquement mais ont logiquement été très marqués, voire traumatisés pour certains d’entre eux, par l’attaque dont ils ont été victime.

L'OL très réticent à l'idée de revenir à Marseille

Avec de tels incidents, la rencontre OM-OL a logiquement été reporté et la commission des compétitions doit se prononcer jeudi sur l’avenir de cette rencontre, à savoir sa nouvelle date et les conditions du match à venir (lieu, public, etc). En attendant, les dirigeants de l’OL font pression sur les instances pour ne pas revenir à Marseille. Vincent Ponsot a demandé que la rencontre de la 10e journée se joue sur terrain neutre. Le directeur général adjoint en charge du Groupama Stadium, Xavier Pierrot, va dans le même sens. Sur OL Play, il a tout simplement estimé que Lyon ne pouvait plus jouer à Marseille au vu des risques que cela représente.

« Les dizaines de personnes qui étaient autour des cars sont à condamner. Lorsque l’on va à un match de foot, normalement on ne part pas en guerre. On va voir du sport. Ce n’est pas un individu à condamner, ce sont des dizaines. Quand on écoute madame la Préfète des Bouches du Rhône, monsieur Darmanin et monsieur le Procureur, selon eux tout a été très bien fait et on ne peut pas faire mieux. La conclusion, c’est qu’il ne faut plus qu’on aille jouer au stade Vélodrome sinon que va-t-il se passer ? Et ce n’est pas nous qui le disons. Nous, on dit au contraire qu’à priori, l’escorte aurait pu être renforcé. Mais visiblement, ce n’est pas le cas » a jugé Xavier Pierrot, pour qui il va devenir très difficile pour l’Olympique Lyonnais dans les semaines, les mois et les années à venir de se déplacer dans la cité phocéenne. Et pourtant, il faudra peut-être y retourner dès le mois de décembre, dans le cas où la LFP déciderait de faire rejouer le match OM-OL au Vélodrome, que ce soit à huis clos ou en public.