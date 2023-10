OM-OL ‍: Les supporters lyonnais sont rentrés à 8h ce lundi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présents dimanche soir au Vélodrome pour assister au match OM-OL, les supporters lyonnais qui voyageaient dans les bus attaqués à Marseille, sont rentrés à 8 heures du matin.

C’est un déplacement dont ils se souviendront longtemps, mais malheureusement pas pour de bonnes raisons. Pour la première fois depuis longtemps, et après plusieurs réunions, les autorités marseillaises avaient autorisé la venue de 600 supporters de l’OL au Vélodrome pour la rencontre face à Marseille. Le voyage aller s’était bien passé, mais tout a dégénéré lorsque le convoi a été stoppé, puis attaqué à coups de cailloux, boules de pétanques et fumigènes dans un véritable traquenard.

Si finalement, et après de gros dégâts sur les bus, les fans lyonnais sont arrivés au Vélodrome, le retour vers Lyon a été beaucoup plus compliqué. Car évidemment, certains véhicules n’étaient plus en état de repartir et pour des raisons de sécurité, il fallait qu’un convoi s’organise. Dans les colonnes du Progrès, un supporter participant à ce déplacement raconte la suite.

Retour à Lyon au petit matin

Ayant déjà participé à de nombreux déplacements de l’Olympique Lyonnais, ce supporter avoue qu’il n’oubliera jamais ce déplacement pour assister à OM-OL. « On a attendu jusqu’à minuit environ à l’intérieur du parcage du stade. On est descendu au parking souterrain. C’était un peu la pagaille, car certains bus n’étaient pas en état de toute façon. Vers 3 heures, des bus de remplacement sont arrivés. On a encore attendu car un portail était fermé. On est arrivés vers 8 heures à Lyon. C’était épique », avoue ce fan lyonnais, qui précise cependant que malgré tout cela il continuera à voyager pour soutenir l'Olympique Lyonnais et surtout cette saison qui s'annonce monstrueusement compliquée pour le club rhodanien. Il faut toutefois savoir ce que la LFP va décider concernant les déplacements, car du côté du parcage lyonnais au Vélodrome, certains comportements racistes ont été dénoncés.