OM-OL ‍: Dérapages racistes chez les supporters lyonnais ‍!

Comme si l'agression de Fabio Grosso et de son adjoint ne suffisait pas, des supporters lyonnais présents au Vélodrome ont clairement affiché leur racisme.

La honte a été totale dimanche au Vélodrome, puisque après l’annulation du match entre l’OM et l’OL, c’est le comportement d’une dizaine de supporters lyonnais qui a fait scandale. Accueillies par des chants homophobes de la part des fans marseillais, et dans une tension extrême, quelques personnes présentes dans le parcage de l’Olympique Lyonnais ont d’abord exhibé leur passeport, puis, comme on peut le voir sur plusieurs vidéos, ont ouvertement imité des singes, avant de même adresser des saluts nazis sans même se cacher. Tout cela relève du délit, et nul doute que les autorités vont se pencher sur les nombreuses vidéos qui circulent afin d'identifier les auteurs de ces gestes.

Bien évidemment, cela ne concerne qu'une petite minorité des 600 supporters de l'OL autorisés à faire le déplacement jusqu'à Marseille, mais malheureusement cela confirme qu'une frange raciste s'est hélas installée dans la communauté des fans de l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, parmi les fans auteurs de ces actes de racisme, il pourrait y avoir des Ultras interdits de stade au Groupama Stadium. A noter par ailleurs, et ce n'est pas une circonstance atténuante, que les bus de supporters lyonnais ont, eux aussi, été attaqués sur la route du Vélodrome. Si le football français voulait se faire tristement remarquer, le seul match entre l'OM et l'OL aura permis de le faire. Le retour des 600 fans vers la capitale des Gaules s'est déroulé sans aucun incident notable, mais il est d'ores et déjà acquis qu'on ne reverra pas de sitôt des supporters lyonnais au Vélodrome et des fans marseillais au Groupama Stadium.