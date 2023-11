OM-OL ‍: La Préfète doit démissionner, il crie au scandale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les graves incidents avant le match OM-OL continuent à faire des vagues. Mais c'est cette fois la préfète des Bouches-du-Rhône qui est au coeur du cyclone.

Le report du match OM-OL au 6 décembre dans un Vélodrome plein provoque la colère des dirigeants de Lyon, lesquels veulent vraiment rejouer cette rencontre, mais pas au Vélodrome, estimant que la sécurité de leur équipe n'est pas du tout garantie. Au coeur des critiques, Frédérique Camillieri, sous-préfète et qui après s'être dédouanée de toutes les responsabilités, a demandé à l'Olympique Lyonnais de venir cette fois dans un bus aux vitres blindées lors de ce fameux match reporté en décembre. De quoi faire hurler l'OL et son entourage, mais également Hugo Guillemet. Le journaliste de L'Equipe estime que la représentante de l'état à Marseille doit laisser sa place et vite après sa dernière sortie médiatique particulièrement lunaire.

A Marseille, les têtes doivent tomber

Dans L'Equipe du Soir, Hugo Guillemet a été clair et net, l'OM ne peut pas être mis en cause, mais les autorités locales doivent assumer ce fiasco total. « Les cars se font sans arrêt caillasser à Marseille. Il y a une raison à cela et c’est la faute à la préfecture. Le boulevard Michelet est une zone de non-droit. Même pour aller au stade, il y a des pétards qui explosent de partout, on le sait tous, il y a des gens bourrés au milieu du boulevard, il y a des voitures qui passent au milieu des gens, car ce n’est pas fermé. C’est scandaleux et je ne vois ça nulle part ailleurs en France. Ce n’est pas la faute de l’OM, c’est la faute de la préfecture (…) La LFP doit demander la démission de la préfète », a réclamé Hugo Guillemet, qui a également estimé que Gérald Darmanin doit également se remettre en cause, ce chaos avant OM-OL n'étant pas loin de ressembler à celui avant la finale de la Ligue des champions Madrid-Liverpool au Stade de France.