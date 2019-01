OL : Zéro recrue au mercato, les Français sont formels !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Comme chaque hiver, le mercato de janvier va permettre à plusieurs clubs en crise de résultat de se renforcer à mi-saison.

En 2019, Monaco ou encore Marseille devraient en profiter. En revanche, Lyon est parti pour être inactif sur le marché des transferts. Il faut dire que tout va bien dans la capitale des Gaules puisque l’équipe de Bruno Genesio est encore en lice dans toutes les compétitions, et pointe à la troisième place du championnat. Jean-Michel Aulas n’a donc pas l’intention de mettre la main à la poche cet hiver.

Et il a bien raison selon les Français, interrogés dans un sondage Odoxa pour RTL. En effet, seulement 16 % des personnes interrogées estiment que Lyon est le club ayant le plus besoin de faire signer de nouveaux joueurs, loin derrière Monaco, l’OM et le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, il est intéressant de noter que 56 % des Français souhaiteraient que le mercato hivernal soit supprimé. Une idée qui a été soufflée à plusieurs reprises ces dernières années, mais qui ne s’est jamais concrétisée. Et c’est peut-être pas plus mal comme cela, finalement…