OL : Yoann Gourcuff relativise son énorme fiasco à l'OL

Désormais libre de tout contrat, le Stade Rennais ne lui ayant pas proposé de prolongation, Yoann Gourcuff ne pense pas en avoir fini avec sa carrière de footballeur. A l'occasion d'un long entretien accordé à Ouest-France, le milieu de terrain de 31 ans est revenu sur sa carrière et notamment sur son passage à l'Olympique Lyonnais. L'occasion pour lui de pondérer les critiques qui lui étaient tombées dessus en provenance du club rhodanien.

« Certainement l’attente était trop grande à Lyon. Je suis un joueur qui s’inscrit dans un collectif alors que l’on attendait peut-être de moi que je résolve les problèmes. J’ai fait ce que j’ai pu, je me suis donné à fond. Il y avait un environnement qui n’était pas favorable. Malgré tout, j’ai fait le maximum pour l’équipe, le club. On a quand même gagné une Coupe de France. J’ai fait de bons matches, connu de bonnes périodes, mais j’ai eu peu de continuité à cause des blessures. Lyon est un grand club, avec un grand président, même si on a parfois été en désaccord », explique, dans le quotidien régional, Yoann Gourcuff, qui était resté cinq saisons à l'Olympique Lyonnais avec un salaire colossal pour l'époque, avant de partir libre en 2015.