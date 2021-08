OL : Xherdan Shaqiri, le coup de folie signé Aulas !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a visiblement décidé de se mettre en action concernant le mercato, et Jean-Michel Aulas aurait même transmis une offre à Liverpool pour Xherdan Shaqiri. Cependant, le salaire de l'international suisse est colossal à l'échelle de l'OL.

Après avoir vendu Joachim Andersen à Crystal Palace, Jean Lucas à l’AS Monaco et Melvin Bard à l’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais est visiblement passé à l’offensive ces derniers jours. Il est vrai que Peter Bosz ne masque plus son impatience concernant la signature de renforts. Après une piste en Russie pour le buteur iranien Sardar Azmoun, c’est désormais un joueur de Liverpool, et non des moindres, qui a fait l’objet d’une offre officielle de l’OL annonce L’Equipe. En effet, le club rhodanien a contacté les Reds afin d’envisager le transfert de Xherdan Shaqiri, l’attaquant international suisse de 29 ans. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec le club de Liverpool, Shaqiri n’est pas du tout opposé à un départ d’Anfield, et Lyon aurait décidé de proposer entre 5 et 7 millions d’euros au club anglais. Une offre qui ne semble pas convenir à la formation de Jürgen Klopp, Sky Sport n’évoquant rien moins que le double, ce qui ne permet pas d’envisager un accord rapide.

🇨🇭 Shaqiri has been directly involved in 51 goals in 96 Switzerland games 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/xnLfZKGaGj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Et il y a un autre souci majeur dans le dossier Xherdan Shaqiri, c’est le salaire. Car l’ailier polyvalent de la Suisse et de Liverpool gagne près de 5 millions d’euros net en Premier League, et ce n’est plus vraiment aux normes actuelles de l’Olympique Lyonnais. L’OL devra donc jouer finement dans cette opération, Xherdan Shaqiri valant tout de même la peine de tout essayer pour parvenir à un accord. Mais c’est une certitude, Jean-Michel Aulas et Juninho ne feront pas des folies malgré leur désir de renforcer l’équipe de Peter Bosz.