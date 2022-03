OL-West Ham, la réaction de Peter Bosz

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’entraineur lyonnais Peter Bosz était en conférence de presse dans la foulée du tirage au sort des quarts de finale de l’Europa League. L'OL sera opposé aux Anglais de West Ham.

Le technicien néerlandais a expliqué avec connu Yarmolenko, l’une des armes offensives de West Ham, quand il entraîneur West Ham. Mais le club londonien est désormais une solide formation de Premier League, et inspire donc le respect au coach lyonnais. « West Ham est une bonne équipe. J'ai vu leur match contre Arsenal. C'était une bonne partie. Quand tu es 6ème en Premier League, c'est pas mal. On réalise un beau parcours en Europa League », a souligné Peter Bosz, qui a tout de même pesté contre l’horaire du match face à Strasbourg, qui aura lieu le dimanche à 13h00, alors que l’OL sera coincé entre le match aller et retour des quarts de finale.