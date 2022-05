OL : Wendy Renard prolonge jusqu'en 2026

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Joueuse emblématique de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, Wendie Renard a prolongé son contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2026.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de sa capitaine emblématique Wendie Renard pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. Arrivée en 2006, en provenance de la Martinique, Wendie Renard rejoint l’OL à l’âge de 16 ans et participe, déjà, au premier titre de Championne de France de la section féminine du club lors de sa première saison en 2006/2007. Au fur et à mesure, Wendie Renard s’est imposée sous les couleurs lyonnaises avant d’obtenir, depuis 2013, le brassard de capitaine.

L’internationale française a remporté les 31 titres obtenus dans l’histoire du club dont 14 championnats de France de D1, 9 Coupes de France, 7 Women’s Champions League et 1 Trophée des championnes. A titre individuel, Wendie Renard est considérée comme l’une des meilleures défenseures au monde, en témoignent ses nombreuses distinctions personnelles dont les 7 apparitions dans le World 11 FIFA FIFPRO féminin.

Agée de 31 ans, la capitaine de l’Equipe de France a marqué l’histoire du football féminin en devenant la première joueuse à franchir le cap des 100 matches en Women’s Champions League, le dimanche 24 avril dernier au Groupama Stadium face au Paris Saint Germain.

En lice pour remporter, samedi à Turin, un 8ème trophée européen avec l’Olympique Lyonnais en 10 finales disputées, Wendie Renard comptabilise 419 matches toutes compétitions confondues avec le club (261 en D1 Arkema, 101 en Women’s Champions League, 56 en Coupe de France et 1 lors du Trophée des championnes) pour 136 buts inscrits.

L’OL et sa capitaine sont désormais liés jusqu’en 2026, comme un symbole, vingt ans après son arrivée. L’ensemble de l’Olympique Lyonnais se réjouit de cette prolongation qui inscrit encore un peu plus Wendie Renard dans l’histoire du football et qui est la première initiative pour un OL féminin 2022/23 plus ambitieux que jamais », a indiqué le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.