OL : Vieira lâche une phrase (très) inquiétante sur Denayer

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Désormais entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vieira a fait ses classes à Manchester City avant d’emmagasiner de l’expérience à New-York.

Lorsqu’il entraînait les jeunes du champion d’Angleterre en titre, le champion du monde 1998 a dirigé un certain Jason Denayer, recrue phare de l’Olympique Lyonnais en défense centrale cet été. Et dans les colonnes de L’Equipe, il a présenté l’international belge, assez méconnu en France malgré quelques sélections avec les Diables Rouges. S’il est plutôt élogieux sur l’état d’esprit du joueur et sur ses facilités techniques, Patrick Vieira prévient l’OL, son défaut majeur, c’était « les phases défensives ». Embêtant pour un défenseur central…

« Ce sont aussi des choix de club qui ont fait qu'il n'a pas pu se stabiliser. Son défaut majeur ? C'était la phase défensive. On trouvait qu'il avait pas mal de lacunes et il a travaillé dessus. Mais dans une équipe qui a la possession, il peut créer le surnombre. Il aime toucher le ballon, construire de derrière. C'était un grand espoir et il peut rattraper le temps perdu » a confié un Patrick Vieira assez optimiste, mais qui laisse tout de même planer un énorme doute sur les capacités défensives de l’ex-défenseur de Manchester City et de Galatasaray. Vu l'opposition de ce mercredi soir, les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder.