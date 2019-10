OL : Vers un départ fracassant de Reine-Adelaïde au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Rudi Garcia l’a bien démontré ce mercredi soir à Lisbonne, il n’a pas été convaincu par les recrues estivales de l’Olympique Lyonnais.

Aucune n’a été titularisée au coup d’envoi du match de Ligue des Champions face au Benfica, ce qui démontre tout de même l’échec du recrutement à ses yeux. Si Andersen n’a pas convaincu, pas plus que Koné, que Tatarusanu est barré par Lopes, que Jean Lucas est encore tendre, Thiago Mendes a su se montrer intéressant à son entrée en jeu. Mais la question se pose en ce qui concerne Jeff Reine-Adelaïde, qui semble apporter quelque chose à chaque fois qu’on lui en donne l’occasion. Très inspiré avec les espoirs tricolores la semaine passée, le milieu de terrain acheté 27,5 ME bonus compris à Angers n’a pourtant pas sa chance.

Ni avec Sylvinho, ni avec Garcia. Des décisions qui étonnent beaucoup, et pas que chez les supporters. Ainsi, Foot Mercato révèle que cette situation a mis en éveil quelques clubs, pour qui il y a clairement un « hic » et qui se réservent donc la possibilité d’intervenir cet hiver pour sauver « JRA » du fiasco lyonnais. Un transfert qui serait forcément surprenant, mais les performances du milieu de terrain ne semblent clairement pas en adéquation avec son temps de jeu, et cela pourrait aussi finir par le lasser plus rapidement que prévu.