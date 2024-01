OL ‍: Urgence à Lyon, le patron du mercato fait une annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Relancés sur de bons rails avant la trêve hivernale, l’OL est retombé dans ses travers au Havre dimanche après-midi. Une défaite qui montre que l’effectif à la disposition de Pierre Sage doit encore être renforcé.

Depuis le début du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a déjà accueilli trois recrues : le gardien Lucas Perri, le défenseur central Adryelson et l’ailier Malick Fofana. Pour l’instant, le mercato des Gones est plutôt séduisant, surtout quand on sait à quel point il est difficile de réaliser de bonnes affaires au mois de janvier. Mais dans l’esprit des dirigeants lyonnais, il manque encore un voire deux joueurs offensifs. Il faut dire que depuis le début du mercato, les deux priorités de David Friio se nomment Saïd Benrahma (West Ham) et Arnaut Danjuma (Villarreal, prêté à Everton). Deux joueurs qui n’ont pas encore rejoint l’OL malgré des discussions avancées. Après la défaite des coéquipiers d’Alexandre Lacazette face au Havre dimanche, le directeur sportif David Friio a pris la parole. L’occasion pour lui d’évoquer le mercato, encore loin d’être terminé pour Lyon puisque le dirigeant a fait savoir que l’objectif était toujours de renforcer l’équipe de Pierre Sage dans le secteur offensif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« On a pour but d’avoir des entrées offensives. Il reste une quinzaine de jours pour enregistrer de nouvelles recrues, nous travaillons d’arrache-pied. C’est une mission sauvetage. Tant qu’on n’aura pas la tête hors de l’eau, on continuera de se battre, mais après cette trêve hivernale, nous n’étions pas sauvés. On va essayer de construire un effectif pour mener à bien cette mission » a fait savoir David Friio, qui a bien conscience que les renforts de Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana ne sont pas suffisantes pour renforcer de manière importante et immédiate l’équipe et assurer le maintien cette saison. Reste maintenant à voir si les pistes Danjuma et Benrahma vont se décanter ou si l’OL se tournera vers d’autres joueurs dans les prochains jours. Pour rappel, il reste quinze jours de mercato pour boucler les renforts offensifs espérés du côté du club rhodanien.