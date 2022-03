OL : United prêt à envoyer 30 millions pour Dembélé !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL dans un an et demi, Moussa Dembélé pourrait quitter Lyon en cas de belle offre cet été lors du mercato.

Le profil de l’ancien joueur du Celtic Glasgow plait en Angleterre, où son nom a circulé l’hiver dernier. Moussa Dembélé était notamment ciblé par Newcastle, qui n’a finalement pas poussé cette piste jusqu’au bout. Du côté de la direction lyonnaise, il était de toute façon hors de question de laisser filer Moussa Dembélé après l’échec de la piste Sardar Azmoun. L’été prochain en revanche, les cartes seront redistribuées et il est possible que Moussa Dembélé fasse ses valises en cas de grosse proposition. La grosse offre pourrait venir de Premier League et plus précisément de Manchester United, à en croire les informations livrées en cette fin de semaine par le Daily Mirror.

Manchester United cible Moussa Dembélé

En effet, le tabloïd britannique croit savoir que Manchester United souhaite redynamiser son secteur offensif en faisant partir Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani. Pour compenser l’un de ces deux départs, la direction des Red Devils a ciblé Moussa Dembélé, auteur de -seulement- 9 buts et 3 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais cette saison. Manchester United aimerait profiter de la situation contractuelle de Moussa Dembélé, à qui il ne restera plus qu’un an de contrat cet été, afin de récupérer le buteur de l’OL à moindre frais. Selon le média britannique, il faudra tout de même signer un chèque dont le montant avoisine les 30 millions d’euros pour faire céder Jean-Michel Aulas, lequel est plus gourmand que jamais après avoir bouclé la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros l’hiver dernier. Reste maintenant à voir si Manchester United, qui n’a pas vraiment de problème financier malgré la crise du Covid-19, s’alignera sur les requêtes de l’OL et accélèrera sur la piste Dembélé…