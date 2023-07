OL ‍: Une statue pour Aulas, le projet fou est lancé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir faire sans Jean-Michel Aulas, qui aura été président du club de 1987 à 2023. Mais les fans ne veulent pas oublier tout ce qu'a accompli JMA pour les Gones.

C'est la fin d'un cycle à l'OL ! En fin de saison dernière, John Textor a officiellement mis fin à la présidence de Jean-Michel Aulas. Le propriétaire américain veut lancer un nouveau projet avec une mainmise presque totale sur les décisions et sur les hommes qu'il va placer. JMA était président de l'OL depuis 1987 et forcément, il laissera un énorme vide dans le coeur des fans. Des fans qui se sont régalés du jeu produit pendant une période où le club rhodanien aura remporté 7 titres de suite de 2002 à 2008. Si la dynamique est nettement moins bonne ces dernières années, Jean-Michel Aulas est parti en seigneur. Et du côté du Groupama Stadium, on ne veut surtout pas oublier tout ce qui a été accompli. Un fan du club lyonnais a même un projet d'envergure pour rendre hommage à JMA.

Jean-Michel Aulas, un hommage de taille à venir ?

Jean Michel Aulas explique que la Covid a amené les échecs de l’OL💬



« On a eu plein de soucis qui ont commencé avec le Covid. La France a été le seul pays d'Europe dans les nations les plus expérimentées en football à arrêter son championnat à une époque où on n'était pas… pic.twitter.com/edLMSTAFE5 — Footballogue (@Footballogue) June 28, 2023

En effet, Le Progrès rapporte ces dernières heures qu'un fan de l'OL, Guy Kattan, rêve qu'une statue à l’effigie de Jean-Michel Aulas soit construite au Groupama Stadium. L’idée fait son chemin et un un sculpteur connu a même donné son aval pour réaliser ce projet. Pour cela, un accord devra néanmoins être trouvé avec l'Olympique Lyonnais. « Les grands hommes méritent de leur vivant cette reconnaissance éternelle », a notamment précisé Guy Kattan, qui a également précisé qu'il avait un projet similaire pour... Michel Drucker, dont il aimerait voir la statue devant le Pavillon Gabriel à Paris. Reste à savoir si son projet un peu fou aboutira. A noter qu'il n'est pas le seul fan de l'OL à vouloir faire quelque chose pour Jean-Michel Aulas. De nombreux fans du club avaient émis l’idée de nommer l’une des tribunes du stade à son nom. Au club lyonnais désormais de prendre une décision sur la meilleure décision à adopter.