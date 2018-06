OL : Une précision énorme rapproche Verissimo de l'OL !

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

L'Olympique Lyonnais semble avancer rapidement ses pions dans la possible signature de Lucas Verissimo lors de ce mercato. En effet, GloboEsporte affirme que Florian Maurice était présent dimanche à Vila-Belmiro, le surnom du stade du Santos FC afin de discuter avec le défenseur brésilien, ses agents et le club. Le patron de la cellule de recrutement de l'OL n'a probablement pas été emballé par ce qu'il a vu sur le terrain puisque Lucas Verissimo a été expulsé en seconde période et que Santos a perdu contre l'Internacional, mais il a visiblement bien avancé.

Selon le média brésilien, Florian Maurice a fait savoir que l'Olympique Lyonnais offrait 9ME pour acquérir 80% des droits que Santos détient sur Lucas Verissimo, plus un montant non divulgué pour les 20% détenus conjointement par le défenseur et par MGS Sport et AIRC Sports. Une réunion pourrait même se tenir très rapidement cette semaine pour valider l'offre de l'OL et finaliser le transfert du joueur de Santos, lequel aurait déjà négocié les termes de son futur contrat avec le club de Jean-Michel Aulas. Dans ce dossier, Lyon était en concurrence avec l'OM, de l'Udinese, du Torino et de la Lazio, dont les offres financières étaient moins conséquentes.