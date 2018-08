OL : Une piste secrète de l'OL pour un attaquant au Brésil ?

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Jean-Michel Aulas a été très clair et précis mercredi après-midi en conférence de presse, évoquant les deux pistes principales de l'Olympique Lyonnais pour revenir renforcer son attaque après le départ de Mariano Diaz et celui possible de Maxwel Cornet. Les noms de Moussa Dembélé et Nicolas Pépé ont été cités par le président de l'OL. Mais ce dernier n'a peut-être pas tout dit, et cela peut se comprendre à la veille de la deadline du mercato estival 2018, la discrétion étant recommandée à l'heure où les tarifs grimpent d'heure en heure.

En effet, selon L'Equipe, en plus de l'attaquant du Celtic Glasgow et de celui du LOSC, l'Olympique Lyonnais aurait mené des discussions parallèles au Brésil afin de faire éventuellement signer un attaquant local, dont l'identité est secrète pour l'instant, si les choses tournaient au vinaigre pour Dembélé et Pépé. De même, des contacts auraient été pris avec des grands clubs européens pour de se faire prêter un jeune attaquant si la situation devenait vraiment très tendue. L'OL a donc plusieurs fers sur le feu, et d'ici vendredi minuit on risque de ne pas s'ennuyer dans la capitale des Gaules.