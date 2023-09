OL ‍: Une pépite à 30 ME, John Textor a un coup de coeur

John Textor s'est déjà dit frustré de ne pas avoir pu recruter cet été à cause de la DNCG mais aussi de Jean-Michel Aulas. Il entend se refaire l'an prochain, avec déjà quelques pépites dans le viseur.

L’Olympique Lyonnais a surpris beaucoup de monde en récupérant, par une voie un peu alambiquée, Ernest Nuamah en provenance de Copenhague. Faute de liquidités, l’OL a eu recours à un achat signé Molenbeek puis à un prêt dans le Rhône pour voir l’attaquant ghanéen débarquer, tout cela dans le cadre d’un transfert à plus de 20 millions d’euros pour lequel Lyon n’a absolument rien déboursé. C’est dire si la santé financière du club rhodanien est surveillée en France, alors que John Textor est beaucoup plus libre de ses actions en Belgique. Cette situation n’empêche toutefois pas le nouveau chef du recrutement Matthieu Louis-Jean d’être ambitieux. Il a désormais ciblé un international norvégien du nom d’Antonio Nusa, qui vient de faire ses débuts avec sa sélection, en étant déjà décisif. Formé à Stabaek, l’ailier de seulement 18 ans s’est fait remarquer avec ses prestations sous le maillot de Bruges, avec lequel il est déjà deux fois champion de Belgique.

