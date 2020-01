OL : Une offre pour Kamara, Lyon mis sous pression

Dans : OL.

En quête d’un arrière gauche pour cet hiver, l’Olympique Lyonnais a ciblé Hassane Kamara. Mais d’autres clubs ont déjà enclenché la première.

Auteur d’une première partie de saison épatante avec le Stade de Reims, Hassane Kamara ne devrait pas continuer avec le club champenois. Ce dernier est bien conscient que son défenseur fait tourner quelques têtes. En conséquence, son départ est acté pour le premier club qui mettra 5 ME sur la table. Le mot est passé et selon L’Equipe, une offre est tombée pour le joueur de 25 ans passé par Châteauroux et Créteil. Il s’agit du Real Majorque, qui vient de mettre 3 ME sur la table. Une proposition refusée par Reims, qui attend donc plus.

Pas de quoi faire réagir l’OL pour le moment, le club rhodanien ayant simplement signifié son intérêt dans ce dossier, sans aller plus loin. Cela pourrait toutefois aller vite, puisque le quotidien sportif annonce que deux clubs anglais sont aussi sur les rangs. Ils évoluent en Premier League, ce qui laisse à penser que les 5 ME sont dans leurs cordes pour les jours à venir. Reste à savoir si l’OL va réagir à cela, et si le club rhodanien a réellement envie de recruter Hassane Kamara. De son côté, le joueur pourrait difficilement dire non à l’arrivée dans un club de Ligue 1 ambitieux, et surtout qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, avec clairement tune place à prendre au poste d’arrière gauche.