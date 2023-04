OL : Une gestion catastrophique, Govou constate les dégâts

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL s'est incliné face à l'OM au Groupama Stadium. La rentrée de Malo Gusto n'aura rien apporté de bon pour les Rhodaniens...

L'OL vit une saison encore bien galère... Si les hommes de Laurent Blanc avaient repris quelques espoirs dans la course à l'Europe, ils ont néanmoins subi un énorme coup d'arrêt ce dimanche soir face à Marseille. Une défaite cruelle qui s'est dessinée au bout du temps additionnel mais qui n'en reste pas moins logique au vu de l'écart de niveau entre l'OL et l'OM. Malheureusement pour lui, Malo Gusto aura joué un rôle important dans la défaite lyonnaise, lui qui a eu une belle opportunité de marquer mais qui aura surtout inscrit un but contre-son-camp au bout du temps additionnel. Le latéral lyonnais revenait à la compétition après des semaines d'absence et une signature à Chelsea. Globalement, Sidney Govou ne comprend d'ailleurs pas les changements de Laurent Blanc contre les Phocéens.

Laurent Blanc, des choix qui ne convainquent pas

Pour Le Progrès, le consultant a donné son avis sur le sujet et égratigné quelque peu l'ancien coach du PSG. « Les joueurs n’ont pas fait un mauvais match pour autant, ils ont été à leur niveau. Je n’ai pas compris les changements effectués. C’est malheureux pour Gusto - qui n’y est pour rien - mais la gestion de son dossier a été catastrophique. Se faire soigner par le club qui l’a acheté pendant huit semaines sans savoir quand il revient… Un club avec des ambitions ne peut pas gérer un tel dossier de cette manière. Ça montre qu’on a une gestion financière et non sportive. Le message envoyé aux gens de l’extérieur est mauvais », a notamment indiqué Sidney Govou, un peu abasourdi par les erreurs faites par l'OL lors de cet exercice 2022-23, qui sera à vite oublier pour le club rhodanien et ses supporters. Des changements importants sont attendus à l'OL lors de l'intersaison d'après les dires de John Textor.