OL : Une enveloppe au rabais pour recruter au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a déjà vendu plusieurs joueurs lors de ce mercato, c'était avant le 30 juin, mais ce n'est pas fini car l'OL pourrait encore voir partir quelques footballeurs à forte valeur ajoutée, on pense bien évidemment à Nabil Fekir et Tanguy Ndombele. Mais malgré cela, il semble peu probable que Jean-Michel Aulas fera des folies lors de ce marché des transferts, le président de Lyon ayant dans un premier temps promis une star il y a quelques semaines, avant de rectifier rapidement ses propos.

Mais ce mercredi, Le Progrès affirme que l'enveloppe à disposition de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais ne sera pas colossale, du moins pour un club qui vise un beau parcours en Ligue des champions et une place sur le podium la saison prochaine. « Sans dévoiler l’enveloppe exacte pour recruter, il se murmure qu’elle serait de quarante millions d’euros, un peu moins donc que les cessions à ce jour, soit 47ME », affirme le quotidien régional. Avec ce budget, et la décision entérinée de recruter sur trois postes, l'OL ne fera pas des folies sur ce mercato, les prix étant encore à la hausse, et pas qu'un peu, cet été.