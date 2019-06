OL : Une écurie allemande a mis les gaz, Lyon rate ce Parisien

Dans : OL, PSG, Mercato.

Transféré pour 48 M€ au Real Madrid, Ferland Mendy ne connaît pas encore le nom de son successeur à l’Olympique Lyonnais.

Bien sûr, son remplaçant ne sera pas le jeune renfort Héritier Deyonge (17 ans), inexpérimenté au niveau professionnel. Le club rhodanien recrutera sans doute un latéral gauche un peu plus confirmé, d’où la piste menant à Stanley Nsoki (20 ans). Nos confrères du Progrès confirment l’intérêt pour le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain, à qui l’entraîneur Thomas Tuchel ne faisait plus confiance en fin de saison.

Comme ses coéquipiers Timothy Weah et Moussa Diaby, le natif de Poissy sera donc vendu rapidement pour éloigner la menace du fair-play financier. Une aubaine pour… l’Eintracht Francfort, annonce le quotidien régional. En effet, le septième de Bundesliga devrait prochainement boucler le transfert du Parisien estimé entre 6 et 8 M€. L’OL devra donc se concentrer sur ses alternatives parmi lesquelles on retrouve Ruben Vinagre (20 ans, Wolverhampton) et Diego Palacios (19 ans, Willem II).