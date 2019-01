OL : Un rendez-vous décisif entre Genesio et Ndombele

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une évidence, depuis quelques matches Tanguy Ndombele n'est pas au mieux de sa forme, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'étant pas au niveau de son début de saison, lequel lui avait permis de connaître sa sélection en équipe de France. Et, tandis que l'on évoque l'intérêt grandissant de la Juventus pour son joueur, Bruno Genesio a confié que cette semaine, il s'était entretenu avec Tanguy Ndombele afin d'essayer de corriger rapidement le tir alors que le calendrier de l'OL s'intensifie et que Lyon a besoin de toutes ses forces vives.

« J'ai eu une discussion assez longue avec Tanguy jeudi. Sur le jeu essentiellement, car ça passe par là. Par le jeu, par la confiance. Je lui ai montré certaines choses. Des choses plutôt bien, d'autres moins bien. Et puis on a discuté. C'était très intéressant parce qu'il y a eu un échange et c'est ce que je veux avec les joueurs. Qu'ils soient dans une période très bonne ou dans une période moins bonne. Et le plus important, c'est de bien passer ces moments-là. On a parlé de son jeu avec et sans le ballon. Car, même avec le ballon, je trouve qu'il a en ce moment une position trop basse. C'est un joueur qui est capable de casser les lignes, de perforer les défenses, et sa position est, en ce moment, beaucoup trop basse. Du coup, son influence est nettement inférieure à ce qu'elle devrait être vus son talent et ses qualité », a expliqué, avant le derby à Saint-Etienne, un Bruno Genesio conscient qu'avec un Ndombele au meilleur de sa forme l'Olympique Lyonnais est une autre équipe. Reste à savoir si ce rendez-vous changera la donne.