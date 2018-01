OL : Un penalty inexistant pour Bordeaux, Aulas « pleure de rage »

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la défaite à Bordeaux (1-3) : « On pouvait gagner ce match à Bordeaux, mais l'arbitre leur a donné un penalty inexistant... Ce premier penalty marqué par Malcom a mis notre équipe à l'envers... C'est une grosse déception, surtout contre Bordeaux, qui est mal classé cette saison. Chaque point va compter pour se qualifier en Ligue des Champions, donc c'est dommage de voir qu'un fait de jeu en notre défaveur coûte cher au final... Je pleure de rage en voyant ça... Après, le 2e penalty sur une faute de Lopes est plus justifié. Monsieur Letexier est un excellent arbitre. Mais ce n'était pas une bonne idée de le nommer sur ce match, puisqu'il était déjà au cœur d'une polémique similaire après la victoire contre Toulouse. Mariano a été blanchi il y a trois jours... Il ne fallait pas le nommer ici aujourd’hui, sur un match avec autant d'enjeux... Il va falloir être fort pour terminer sur le podium face à quatre équipes compétitives. On prie maintenant pour un nul entre l'OM et Monaco. On resterait deuxième si c'est le cas, en espérant que les faits de jeu ne viendront pas modifier le résultat naturel et sportif de ce match... », a-t-il lancé sur OL TV.