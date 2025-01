OL ‍: Un nouveau Vinicius Jr arrive à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor tient à s'appuyer sur Botafogo et l'Olympique Lyonnais pour faire grandir ses deux clubs en réalisant des échanges. Luiz Henrique se rapproche de l'OL, et cela pourrait être une énorme affaire.

Le PSG a Luis Enrique, l'OM a Luis Henrique, et l'Olympique Lyonnais pourrait rapidement avoir dans son effectif Luiz Henrique. A 23 ans, l'attaquant brésilien de Botafogo, sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de John Textor, va de rejoindre l'OL cet hiver, affirme Venê Casagrande, journaliste vedette au Brésil. « Véritable vedette de Botafogo en 2024 et l'un des principaux acteurs de la victoire du club dans le championnat du Brésil et en Copa Libertadores, Luiz Henrique ne restera pas à Alvinegro en 2025. Il a déjà été décidé que l'attaquant se déplacerait dans les prochains jours pour être présenté à Lyon. Le joueur a fait l'objet de l’intérêt de la part de plusieurs clubs en Europe, mais rien ne lui a plu », explique notre confrère. Et c'est peu dire que cela déçoit plusieurs clubs, dont la Fiorentina qui comptait s'offrir un joueur au profil explosif.

Destaque do Botafogo em 2024 e um dos principais jogadores nas conquistas do Brasileiro e do Libertadores, Luiz Henrique não ficará no Alvinegro em 2025. Já está definido que o atacante viaja nos próximos dias para se apresentar ao Lyon. O jogador tem sido sondado por diversos… pic.twitter.com/2nKzhwBADu — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 31, 2024

Evoquant Luiz Henrique sur Tuttomercatoweb , Sabatino Durante, agent FIFA et spécialiste du football sud-américain affirme que si l'attaquant brésilien avait un mental un peu plus fort, il serait clairement capable d'être au niveau d'un Vinicius Jr. « Luiz Henrique est un joueur est très fort, physiquement et techniquement, rapide, explosif et avec une qualité technique, il peut jouer l'ailier droit et gauche, mais aussi l'avant-centre (...) Mais au niveau comportemental, il n’est pas irréprochable. Il est également de notoriété publique qu'il est impliqué dans une enquête concernant un réseau de paris sportifs et qu'il a d'autres petits problèmes (...) Un joueur aussi fort que lui, physiquement et techniquement, c'est indiscutable, s'il avait une autre mentalité, il serait au Real, à City... C'est un phénomène, un joueur que, s'il performe, tu peux le vendre pour 100 millions d'euros. Il n'est pas inférieur à Vinicius Jr. Potentiellement, c'est un crack, mais avec quelques boulons (sic) qui ne tournent pas bien », explique l'agent. L'Olympique Lyonnais est prévenu.