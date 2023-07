OL : Un nouveau maillot « rétro » dévoilé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce lundi le nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Un maillot bleu « rétro » avec le logo originel de l’OL.

« Pour ce nouveau maillot, le club et la marque optent pour les couleurs emblématiques, le rouge et le bleu. En effet, le graphisme croise à la fois une inspiration sobre, moderne et historique. Il incarne le renouveau notamment impulsé par l’élan de la formation et des générations en devenir. Le maillot exprime également le lien fort entre les joueuses, les joueurs et les supporters qui s’élancent aujourd’hui vers une nouvelle aventure » peut-on lire sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais.

Inspiré du passé, taillé pour le futur.



Notre nouveau maillot extérieur @adidasfootball pour la saison 23/24 🔴🔵



👕 Disponible ici 👉 https://t.co/cOrc4Rv8Wv pic.twitter.com/toCd4RwVq9 — Olympique Lyonnais (@OL) July 17, 2023

« Chaque détail compte pour cette nouvelle saison 2023/24, le maillot est orné d’un écusson rétro intégrant le scapulaire en hommage aux jeunes talents de l’académie. L’écusson vintage brodé sur la poitrine renvoie à l’attachement profond du club envers ses supporters, qui ne cessent de montrer leur attachement depuis plusieurs décennies en suivant son parcours, celui des femmes et des hommes qui l’ont construit et qui écrivent son histoire » peut-on également lire. Le nouveau maillot extérieur de l’OL a déjà été mis en vente sur la boutique officielle du club lyonnais au prix de 100 euros.