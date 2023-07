OL ‍: Un nouveau cador européen craque pour Cherki

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Rayan Cherki affole le mercato estival. La jeune pépite de l'Olympique Lyonnais a tapé dans l'œil d'un nouveau club européen important.

À seulement 19 ans, Cherki est déjà connu par toutes les grosses écuries européennes. Véritable prodige du centre de formation de l'OL, le milieu offensif, capable de jouer sur les côtés, a l'opportunité de passer un cap dans sa carrière, qui n'évolue pas réellement depuis son explosion à Lyon. Si Rayan Cherki a réalisé la meilleure saison de sa carrière en statistique avec 5 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées, il manque encore quelque chose pour que le Français puisse développer son immense potentiel. Paris, le Real Madrid et Chelsea suivent la progression de l'international français avec les Espoirs (13 sélections). Mais d'autres clubs, plus discrets sur le dossier sont aussi prêts à passer à l'action. C'est le cas de la Juventus de Turin.

La Juventus prépare sa révolution, Cherki est ciblé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus prépare une vraie révolution au milieu de terrain pour la saison prochaine. En espérant que Paul Pogba sera enfin remis de ses blessures, la Vieille Dame fait surtout confiance à Adrien Rabiot, patron de l'entrejeu turinois la saison passée mais aussi au jeune Nicolò Fagioli. Les Bianconeri ont donc besoin de recruter à ce poste. Plusieurs joueurs sont pistés comme Franck Kessie qui connaît bien la Serie A, Lazar Samardzic ou encore Khephren Thuram et Teun Koopmeiners. Que des noms clinquants mais qui vont probablement coûter très cher. La Juventus apprécie également le profil polyvalent de Rayan Cherki. Dans un poste de numéro 10, le Lyonnais pourrait convaincre les dirigeants italiens. Reste à savoir si la Juventus acceptera de lâcher une grosse somme à l'OL pour s'offrir les services de l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe.