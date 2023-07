Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête de renforts, l'Olympique Lyonnais devrait faire signer l'international géorgien Saba Sazonov. Ce défenseur central de 21 ans est actuellement sous contrat avec le Dynamo Moscou.

La défaite de l’OL, dimanche après-midi contre Molenbeek, a souligné un peu plus les lacunes de l’effectif actuel mis à la disposition de Laurent Blanc. Mais, au moment même où l’OM enchaîne les gros coups, les supporters lyonnais s’agacent de voir que leur club n’avance pas au mercato. Bien évidemment, la décision confirmée en appel que la DNCG contrôlait le mercato du club rhodanien n’aide pas, mais John Textor, qui assistait au match entre ses deux clubs, sait qu’il doit se remuer sous peine de rapidement mettre le Groupama Stadium sous tension. Selon les révélations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais serait pour le moment en train de finaliser la venue de Saba Sazonov, défenseur central international géorgien qui a encore un an de contrat avec le Dynamo Moscou. Le club russe serait prêt à accepter une offre autour de 3,5 millions d’euros pour libérer son joueur. Hugo Guillemet précise même que ce colosse d’1m94 a déjà donné son accord pour signer à l’OL.

Sazonov, un gros risque pour l'OL ?

A moins d'être un fan hardcore du football de l'Est, il faut avouer que Saba Sazonov n'est pas très connu en France, même s'il a récemment brillé pendant l'Euro 21 avec son pays. Cependant, à en croire Jacek Kulig, qui gère l'agence Football Talent Scout, le défenseur central du Dynamo Moscou a tout de même des qualités, mais aussi des défauts. « C’est un monstre physique. Il est très fort dans les airs et agressif dans les duels. Et, pour son âge, il a beaucoup de charisme, il est très vocal sur le terrain. C’est un défenseur des années 1990 : assez lent, pas vraiment élégant quand il porte le ballon et qui ne se préoccupe pas de la relance. Je suis d’ailleurs assez surpris de son recrutement parce qu’il pourrait avoir des difficultés dans le jeu de possession de l’OL. Mais peut-être Lyon avait-il besoin d’un défenseur rugueux comme lui ? », explique le spécialiste, qui se demande si le profil de Sazonov colle réellement avec le jeu de Laurent Blanc. On imagine cependant mal la cellule recrutement de l'OL, récemment mise en place, prendre un gros risque pour un poste aussi important.