OL ‍: Un mercato de fou, Aulas a hâte de battre l'OM

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a bouclé un marché des transferts hivernal assez impressionnant pour tenter de relever la tête lors de cette seconde partie de saison. Jean-Michel Aulas est sur les fesses.

A Lyon, l'espoir est revenu depuis la fin du marché des transferts hivernal. La situation en Ligue 1 est encore bien chaotique mais les Gones se sont donnés les moyens de remonter la pente. Des joueurs de grand talent ont débarqué, comme Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic ou encore Saïd Benrahma. John Textor avait promis du changement, une fois débarrassé des contraintes de la DNCG. Pierre Sage a donc le matériel suffisant sur le papier pour bien finir la saison. En tout cas, s'il y en a bien un qui y croit, c'est Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas plus confiant que jamais pour l'OL de Textor

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur son compte X, l'ancien président de l'OL a en effet donné son avis sur le mercato hivernal réalisé par les Rhodaniens. Et il est totalement sous le charme. « Bravo au trio John, Laurent, David qui ont réussi à convertir le projet de recrutement de John en solutions concrètes sur le terrain avec un recrutement ambitieux et de qualité. Je serai avec vous derrière notre équipe au stade dimanche pour battre l’OM ! Allez l'OL », a notamment posté Jean-Michel Aulas, qui se s'attendait pas à voir autant de bons joueurs rallier les Gones. Barragiste de Ligue 1, l'OL est loin d'être tiré d'affaire et l'OM, dans une situation également périlleuse en championnat, aura à coeur d'aller chercher une victoire au Groupama Stadium, qui promet de mettre ses plus beaux habits pour encourager son équipe. La hache de guerre est en tout cas enterrée pour le moment entre Aulas et John Textor. Et ce n'était pas gagné...